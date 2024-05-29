У Києві цього року сталося три випадки суїциду дітей

У прокуратурі наголосили, що правоохоронці мають невідкладно реагувати на усі повідомлення про можливі злочини проти дітей, а не чекати появи відео у соцмережах.

Джерело фото: coe.int

У Київській міській прокуратурі звернули увагу на випадки невчасного реагування правоохоронними органами на факти побиття дітей чи конфліктні ситуації у навчальних закладах, коли на проблемні ситуації правоохоронці реагують після публікації батьками відео чи дописів у соціальних мережах. Там наголосили, що правоохоронці мають невідкладно реагувати на усі повідомлення про можливі злочини проти дітей, а не чекати появи відео у соцмережах.

Ще однією чутливою темою, яку підняли на нараді на тему «Стан протидії дитячій злочинності, захисту прав дітей, які стали жертвами злочинних посягань, у тому числі в умовах воєнного стану» були дитячі самогубства.

У прокуратурі наголосили, що причини мають встановлюватись та ретельно аналізуватись.

«У таких випадках необхідно з’ясовувати чи не стали діти жертвами булінгу та що могло штовхнути дитину до фатального кроку», – наголосив заступник керівника Київміськпрокуратури Олександр Кравець.

За словами начальниці відділу ювенальної превенції ГУНП у м. Києві Яни Цимбал, цього року у столиці сталося три випадки суїциду дітей – однією дівчиною та двома хлопцями. Крім того, зазначила вона, правоохоронці працюють з дітьми, що скоїли спроби суїциду для того щоб встановити причини таких вчинків і попередити повторні спроби.

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