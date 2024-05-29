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На Вінниччині судитимуть педофіла, якого екстрадували з Польщі

17:25, 29 травня 2024
З метою уникнення покарання чоловік тривалий час переховувався за межами країни.
На Вінниччині судитимуть педофіла, якого екстрадували з Польщі
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На Вінниччині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного місцевого мешканця за фактами зґвалтування та розбещення малолітньої дитини. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Правоохоронці встановили, що у 2018 році чоловік неодноразово вчиняв сексуальне насильство над малолітньою падчеркою.

Кривднику дитини повідомили про підозру, проте з метою уникнення покарання він тривалий час переховувався за межами країни.

У ОГП зазначили, що у рамках міжнародного співробітництва правоохоронні органи України та Республіки Польща встановили місце перебування чоловіка.

У лютому 2024 року польська сторона забезпечила його екстрадицію в Україну для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності.

«Зауважимо, що допит потерпілої дитини проводився у Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства (модель Барнахус)», - повідомили у ОГП.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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