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Землю накриє потужна магнітна буря — скільки днів «штормитиме»

17:06, 9 вересня 2024
Магнітна буря на Землі триватиме два дні.
Землю накриє потужна магнітна буря — скільки днів «штормитиме»
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У вівторок, 10 вересня, Землю накриє потужна магнітна буря. Про це повідомив портал Мeteoagent.

Потужність магнітної бурі складатиме 6 за К-індексом.

Крім того, магнітна буря очікується і у середу, 11 вересня, – показник 6. Тобто це магнітні збудження високої інтенсивності.

Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

  • проводьте більше часу на свіжому повітрі;
  • бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;
  • бажано мати спокійний та стабільний сон;
  • приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;
  • пийте більше води.

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