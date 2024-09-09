Середня зарплата в Україні зросла до 21 тис грн, — Держстат

Найбільші зарплати отримують у сфері інформації та телекомунікації – понад 50 000 грн.

Державна служба статистики України повідомила, що в країні середня зарплата зросла до 21 тис. грн на місяць, ще пів року тому вона становила 18 903 грн. Про це йдеться у звіті відомства.

Найбільші зарплати отримують у:

сфері інформації та телекомунікації – 50 200 грн,

авіаційному транспорті – 43 400 грн,

фінансовій та страховій сфері – 39 900 грн,

сфері професійної, наукової та технічної діяльності – 28 300 грн,

водному транспорті – 25 650 грн.

Найменша заробітна плата у:

функціонуванні бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури – 12 800 грн,

сфері творчості, мистецтва та розваг – 12 800 грн,

освіті – 15 050 грн,

мистецтві, спорті, розвагах і відпочинку – 15 100 грн,

тимчасовому розміщуванні та організації харчування – 15 350 грн.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя визнала, що спроба підвищити заробітну плату працівникам апаратів судів фактично провалилася.

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