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Средняя зарплата в Украине выросла до 21 тыс грн, — Госстат

16:48, 9 сентября 2024
Наибольшие зарплаты получают в сфере информации и телекоммуникации – более 50 000 грн.
Средняя зарплата в Украине выросла до 21 тыс грн, — Госстат
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Государственная служба статистики сообщила, что в стране средняя зарплата выросла до 21 тыс. грн в месяц, еще полгода назад она составляла 18 903 грн. Об этом говорится в отчете ведомства.

Наибольшие зарплаты получают в:

  • информации и телекоммуникации — 50 200 грн,
  • авиационном транспорте – 43 400 грн,
  • финансовой и страховой сфере – 39 900 грн,
  • профессиональной, научной и технической деятельности – 28 300 грн,
  • водном транспорте – 25 650 грн.

Наименьшую заработную плату получают в:

  • функционировании библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – 12 800 грн,
  • деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 12 800 грн,
  • образовании – 15 050 грн,
  • искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе — 15 100 грн,
  • временном размещении и организации питания – 15 350 грн.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия признал, что попытка повысить заработную плату работникам аппаратов судов фактически провалилась.

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