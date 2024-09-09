Средняя зарплата в Украине выросла до 21 тыс грн, — Госстат

16:48, 9 сентября 2024
Наибольшие зарплаты получают в сфере информации и телекоммуникации – более 50 000 грн.
Государственная служба статистики сообщила, что в стране средняя зарплата выросла до 21 тыс. грн в месяц, еще полгода назад она составляла 18 903 грн. Об этом говорится в отчете ведомства.
Наибольшие зарплаты получают в:
- информации и телекоммуникации — 50 200 грн,
- авиационном транспорте – 43 400 грн,
- финансовой и страховой сфере – 39 900 грн,
- профессиональной, научной и технической деятельности – 28 300 грн,
- водном транспорте – 25 650 грн.
Наименьшую заработную плату получают в:
- функционировании библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – 12 800 грн,
- деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 12 800 грн,
- образовании – 15 050 грн,
- искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе — 15 100 грн,
- временном размещении и организации питания – 15 350 грн.
Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия признал, что попытка повысить заработную плату работникам аппаратов судов фактически провалилась.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.