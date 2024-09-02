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Классификация должностей государственной службы в судах не решила проблем с зарплатой в аппаратах судов – Совет правосудия

16:51, 2 сентября 2024
Высший совет правосудия признал, что попытка повысить заработную плату работникам аппаратов судов фактически провалилась.
Классификация должностей государственной службы в судах не решила проблем с зарплатой в аппаратах судов – Совет правосудия
Источник фото: SUD.UA
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Высший совет правосудия официально констатировал, что классификация должностей государственной службы, которая была проведена всеми действующими судами в конце 2023 года, не решила главный вопрос – существенное повышение заработной платы у работников аппаратов судов.

Как отмечено в обращении Совета правосудия к Кабинету министров и Министерству финансов от 29 августа 2024 года, ни до классификации должностей государственной службы в судах, ни после его проведения, заработная плата работников аппаратов судов так и не стала конкурентоспособной по сравнению с другими сферами профессиональной деятельности.

«В то же время на сегодняшний день в Высший совет правосудия поступают многочисленные обращения председателей местных и апелляционных судов, в которых указано, что проведение классификации должностей государственной службы в судах не решило вопрос конкурентоспособности заработной платы работников аппаратов судов, учитывая существенное увеличение нагрузки, соединенное с кадровым дефицитом. В результате в судах Украины происходит постоянный отток высокопрофессиональных кадров, обеспечивающих деятельность суда, без которых осуществление правосудия чрезвычайно усложняется», - говорится в обращении Совета правосудия.

Отметим, что при обсуждении реформы оплаты заработной платы государственных служащих в 2022-2023 годах представители соответствующих государственных учреждений неоднократно сообщали, что главная цель классификации должностей государственной службы и разработки единой схемы должностных окладов состоит в том, чтобы сделать государственную службу более привлекательной для специалистов разного направления и вообще сделать госслужбу более конкурентной с финансовой точки зрения по сравнению с частным сектором.

Впрочем, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», уже в начале 2024 года из судов сообщили, что значительного роста заработной платы в судах первой и апелляционной инстанции не произошло. 

Напомним, что в ВСП также предупредили, что 2025 год для судебной власти может стать крайне тяжелым в финансовом плане, ведь реальные финансовые потребности судебной власти исполнительная и законодательная ветви власти планируют удовлетворить лишь на 56,5% от потребности.

Автор: Вячеслав Хрипун

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