Класифікація посад державної служби в судах не вирішила проблем із зарплатою в апаратах судів – ВРП

Вища рада правосуддя визнала, що спроба підвищити заробітну плату працівникам апаратів судів фактично провалилася.

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Вища рада правосуддя офіційно констатувала, що класифікація посад державної служби, яка була проведена усіма діючими судами наприкінці 2023 року, не вирішила головного питання – суттєвого підвищення заробітної плати у працівників апаратів судів.

Як зазначено у зверненні Ради правосуддя до Кабінету міністрів та Міністерства фінансів від 29 серпня 2024 року, ані до класифікації посад державної служби в судах, ані після її проведення, заробітна плата працівників апаратів судів так і не стала конкурентоспроможною у порівнянні з іншими сферами професійної діяльності.

«Водночас на сьогодні до Вищої ради правосуддя надходять численні звернення голів місцевих та апеляційних судів, у яких зазначено, що проведення класифікації посад державної служби в судах не вирішило питання з конкурентоспроможністю заробітної плати працівників апаратів судів з огляду на суттєве збільшення навантаження, поєднане з кадровим дефіцитом. Унаслідок цього в судах України відбувається постійний відтік високопрофесійних кадрів, які забезпечують діяльність суду і без яких здійснення правосуддя надзвичайно ускладнюється», - вказано у зверненні Ради правосуддя.

Зазначимо, що під час обговорення реформи оплати заробітної плати державних службовців у 2022-2023 роках, представники відповідних державних установ, неодноразово повідомляли, що головна мета класифікації посад державної служби та розробки єдиної схеми посадових окладів полягає у тому, щоб зробити державну службу більш привабливою для фахівців різного напрямку та й взагалі зробити держслужбу більш конкурентною з фінансової точки зору у порівнянні з приватним сектором.

Втім, як розповідала «Судово-юридична газета», вже на початку 2024 року з судів повідомили, що значного росту заробітної плати в судах першої та апеляційної інстанції не відбулося.

Нагадаємо, що у ВРП також попередили, що 2025 рік для судової влади може стати вкрай важким у фінансовому плані, адже реальні фінансові потреби судової влади виконавча та законодавча гілки влади планують задовольнити лише на 56,5% від потреби.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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