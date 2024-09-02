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Как зарегистрироваться в программе национального кэшбека, чтобы получить до 3 тысяч гривен на месяц

16:41, 2 сентября 2024
Кэшбек уже доступен на 38 000 товаров от 600 локальных производителей.
Как зарегистрироваться в программе национального кэшбека, чтобы получить до 3 тысяч гривен на месяц
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине запускают Национальный кэшбек со 2 сентября – граждане будут получать 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».

По информации Минэкономики, начинается бета-тест программы. Чтобы принять участие в национальном кэшбеке, нужно проделать несколько шагов.

Действие 1. Подача заявки:

Это можно сделать через сайт или приложение банка или его отделение. В настоящее время с программой работают Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Глобус, Укрсиббанк, Акордбанк.

Действие 2. Карточки:

Определите карты, с которых будут производиться оплаты за товары, и дайте согласие на передачу данных о транзакциях при покупке товаров с выбранных карт;

Действие 3. Присоединитесь к программе:

Обновите приложение Дія, выберите услугу Национальный кэшбек и подключите карту для выплаты кэшбека в программу «Национальный кэшбек».

Действие 4. Идете в магазин, покупаете товар, получаете кэшбек 10%. Сейчас кэшбек уже насчитывается в магазинах Аврора, АТБ, Novus, Экомаркета, VARUS, Окко, WOG, UKRNAFTA, сеть аптек «АНЦ». Остальные сети и отдельные магазины готовятся к запуску.

Сообщается, что кэшбек уже доступен на 38 000 товаров от 600 локальных производителей. Среди них продукты питания, лекарства, одежда, бытовая химия и косметика, хозяйственные товары, строительные материалы, мебель, игрушки и многие другие украинского производства.

Бета-тест продлится около месяца. Граждане в этот период смогут предоставить свои предложения или замечания для усовершенствования механизмов работы программы через форму на сайте – здесь.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», накопленные за месяц средства будут приходить на созданную карточку раз в месяц до 20 числа следующего месяца. К примеру, кэшбек за товары, приобретенные в сентябре, придет на счет до 20 октября.Максимальный объем кэшбека – 3 тысячи гривен на месяц.

Полученные средства можно будет тратить на медицинские и коммунальные услуги, на спорт, кино, билеты на поезд и прочее. Или задонатить на ВСУ.

Снять наличные деньги со счета, куда начисляют средства за кэшбек, будет невозможно.

Использовать денежные средства от кэшбека, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года.

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