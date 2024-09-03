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Ударил кухонным топором по голове — в Киевской области задержали злоумышленника

07:18, 3 сентября 2024
Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и перелом кости головы.
Ударил кухонным топором по голове — в Киевской области задержали злоумышленника
Фото: kv.npu.gov.ua
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В Киевской области задержали и сообщили о подозрении 37-летнему жителю Белой Церкви, который ударил кухонным топором соседку, которая находилась среди двора многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел 30 августа. Местный житель напал на женщину с топором с обвинениями, что ему кто-то из компании отдыхающих оставил под дверью мусор. Также злоумышленник взял с собой нож, который, к счастью, применить не успел. В ходе документирования полицейские изъяли с места происшествия вещественные доказательства.

Пострадавшую госпитализировали медики с открыто черепно-мозговой травмой и переломом кости головы. После оперативного вмешательства ее состояние стабилизировалось.

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