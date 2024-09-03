Ударив кухонною сокирою по голові — на Київщині затримали зловмисника

Постраждала отримала відкриту черепно-мозкову травму та переломом кістки голови.

Фото: kv.npu.gov.ua

На Київщині затримали та повідомили про підозру 37-річному жителю Білої Церкви, який вдарив кухонною сокирою сусідку, яка перебувала серед двору багатоквартирних будинків. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Зазначається, що інцидент стався 30 серпня. Місцевий житель напав на жінку з топором зі звинуваченнями, що йому хтось із компанії відпочиваючих лишив під дверима сміття. Також зловмисник взяв із собою ножа, якого, на щастя, застосувати не встиг. Під час документування поліцейські вилучили з місця події речові докази.

Потерпілу ушпиталили медики із відкрито черепно-мозковою травмою та переломом кістки голови. Наразі після оперативного втручання її стан стабілізувався.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.