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Налоговая напоминает правила уплаты НДФЛ при выплате неденежного дохода физлицу

23:59, 9 сентября 2024
В случае выплаты дохода в неденежной форме налоговый агент должен перечислить налог на доходы физических лиц в бюджет.
Налоговая напоминает правила уплаты НДФЛ при выплате неденежного дохода физлицу
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В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области напоминают правила уплаты НДФЛ при выплате неденежного дохода физлицу.

Отмечается, что если налогооблагаемый доход предоставляется в неденежной форме или выплачивается наличными деньгами из кассы налогового агента, налог на доходы физических лиц уплачивается (перечисляется) в бюджет в течение трех операционных дней со дня, следующего за днем ​​такого начисления (выплаты, предоставления) (пп. 168.1.4 НКУ).

Вместе с тем, пп. 168.1.5 НКУ установлено, что если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику, то налог, подлежащий удержанию из такого начисленного дохода, подлежит перечислению в бюджет налоговым агентом в сроки, установленные НКУ для месячного налогового периода , то есть не позднее 30 календарных дней, следующих за месяцем начисления дохода

При этом, если последний день срока уплаты (перечисления) налога на доходы физических лиц приходится на выходной или праздничный день, то предельный срок его уплаты (перечисления) переносится на операционный день, следующий за выходным или праздничным днем.

Напомним, сроки уплаты налогового обязательства определены ст. 57 НКУ, п. 57.1 которой, в частности, установлено, что налоговый агент обязан уплатить сумму налогового обязательства (сумму начисленного (удержанного) налога), самостоятельно определенного им из дохода, выплачиваемого в пользу налогоплательщика – физического лица и за счет такой выплаты в сроки, предусмотренные НКУ.

Если предельный срок уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день, последним днем ​​уплаты налогового обязательства считается операционный день, следующий за выходным или праздничным днем.

В соответствии с пп. 168.1.1 НКУ налоговый агент, начисляющий (выплачивающий, предоставляющий) налогооблагаемый доход в пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог на доходы физических лиц с суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога, определенную в ст. 167 НКУ.

Согласно пп. 168.1.2 НКУ налог на доходы физических лиц уплачивается (перечисляется) в соответствующий бюджет при выплате налогооблагаемого дохода единым платежным документом. Банки, небанковские предоставлятели платежных услуг принимают платежные документы на выплату дохода только при одновременном представлении платежной инструкции на перечисление этого налога в соответствующий бюджет или платежной инструкции на зачисление средств в сумме этого налога на единый счет, определенный ст. 35-1 НКУ.

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