Руководитель Бучанского ТЦК, организовавший схемы для уклонистов, заплатил 1 млн грн залога, но на свободу не вышел

В СБУ заявили, что после внесения залога следователи сообщили чиновнику о новом подозрении, что не позволило ему выйти на свободу.

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила новые доказательства коррупционной деятельности руководителя Бучанского РТЦК и СП. В августе этого года при содействии руководства Минобороны и Командования Сухопутных войск его задержали по подозрению в организации схем для уклонистов. Об этом сообщили на официальном сайте спецслужбы.

Чиновник вместе с двумя сообщниками предлагал военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных выводов ВЛК о «плохом здоровье».

Во время обысков в квартирах и автомобилях фигурантов было обнаружено более 1,2 млн американских долларов.

Почти половина этой суммы была найдена в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен в доме чиновника Бучанского ТЦК.

«После задержания фигуранта суд решил отпустить его под залог в 1 млн. грн.

Впрочем, сразу после внесения соответствующей суммы залога следователи Службы безопасности сообщили должностному лицу о новом подозрении, что не позволило ему выйти на свободу», - заявили в СБУ.

В этот раз преступные действия злоумышленника квалифицированы по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

В спецслужбе отметили, что в настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 18 млн грн.

Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.

Ранее следователи СБУ сообщили задержанному и двум его сообщникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 3 ст. 369 (неправомерная выгода, предоставленная должностному лицу, занимающему ответственное положение, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Всего в рамках уголовного производства проведено более 30 обысков, по результатам которых помимо наличных у фигурантов обнаружено незарегистрированное оружие, боеприпасы, фиктивные документы ТЦК и ВЛК на десятки уклонистов.

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