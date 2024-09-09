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Очільник Бучанського ТЦК, який організував схеми для ухилянтів, заплатив 1 млн грн застави, але на волю не вийшов

16:23, 9 вересня 2024
У СБУ заявили, що після внесення застави слідчі повідомили посадовцю про нову підозру, що не дозволило йому вийти на волю.
Очільник Бучанського ТЦК, який організував схеми для ухилянтів, заплатив 1 млн грн застави, але на волю не вийшов
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Служба безпеки України повідомила, що викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. У серпні цього року за сприяння керівництва Міноборони та Командування Сухопутних військ його затримали за підозрою в організації схем для ухилянтів. Про це повідомили на офіційному сайті спецслужби.

Посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про «погане здоров’я».

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів було виявлено понад 1,2 млн американських доларів.

Майже половину цієї суми було знайдено у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін в оселі посадовця Бучанського ТЦК.

«Після затримання фігуранта суд вирішив відпустити його під заставу в 1 млн грн.

Утім, одразу після внесення відповідної суми застави слідчі Служби безпеки повідомили посадовцю про нову підозру, що не дозволило йому вийти на волю», - заявили у СБУ.

Цього разу злочинні дії зловмисника кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

У спецслужбі зазначили, що наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.

Раніше слідчі СБУ повідомили затриманому і двом його спільникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та  ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Загалом у межах кримінального провадження проведено більше ніж 30 обшуків, за результатами яких крім готівки у фігурантів виявлено незареєстровану зброю, боєприпаси, фіктивні документи ТЦК та ВЛК на десятки ухилянтів.

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