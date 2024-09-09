Практика судів
  1. В Україні

На Рівненщині частину земель ботанічного заказника незаконно передали у комунальну власність

23:47, 9 вересня 2024
Прокуратура вимагає повернення державі особливо цінних земель природно-заповідного фонду вартістю 60 млн гривень.
На Рівненщині частину земель ботанічного заказника незаконно передали у комунальну власність
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рівненська обласна прокуратура інформує, що Головне управління Держгеокадастру в Рівненській області неправомірно класифікувало земельну ділянку обмеженої оборотоздатності державної власності як земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Ця ділянка розташована в межах ботанічного заказника загальнодержавного значення «Вишнева гора», що охороняється як національне надбання.

Надалі, ці майже півтора гектара природно-заповідного фонду передано у комунальну власність Шпанівської сільської ради.

Вказані дії призвели до порушення земельного законодавства та Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а також створили загрозу знищення біологічного та ландшафтного різноманіття ботанічного заказника, оскільки на землі сільськогосподарського призначення не розповсюджується особливий режим охорони, відтворення і використання, передбачений для заповідної зони.

Враховуючи ці порушення, прокуратура звернулась до суду із позовною заявою в інтересах держави, в особі Рівненської обласної державної адміністрації, про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою природно-заповідного фонду площею 1,44 га і вартістю 60 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рішення комісії з аудиту НАБУ будуть оскаржуватися до нового Вищого адміністративного суду

Структурний маяк щодо започаткування Вищого адміністративного суду – кінець грудня 2024 року – гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик.

Банки будуть перевіряти своїх клієнтів в межах фінмоніторингу – у Нацбанку розтлумачили слова заступника голови НБУ про рівень доходу в анкеті як орієнтир для застосування лімітів

Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник порадив банкам «домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті».

Укрупнення судів може початися з Закарпатської області – у Комітеті повернулися до ідеї 2022 року

Після того, як на основі досвіду укрупнення в Закарпатській області, підсумують результат, починаючи від конвою, авторозподілу судових справ та закінчуючи пошуком судових приміщень, ВРП зможе поступово розпочинати оптимізацію судів в інших областях.

Нацбанк обмежив лімітом для українців за кордоном розрахунки за оренду житла та купівлю предметів розкоші

З 10 вересня встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тисяч грн в еквіваленті на розрахунки за кордоном, що здійснюються з використанням платіжних карток, відкритих українськими банками до рахунків іноземній валюті, на операції з оренди і купівлі нерухомості.

Конкурс в апеляційні суди: тестування у вересні-жовтні, співбесіди у 2025 році – вони триватимуть 9 місяців

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду