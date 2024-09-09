На Рівненщині частину земель ботанічного заказника незаконно передали у комунальну власність

Прокуратура вимагає повернення державі особливо цінних земель природно-заповідного фонду вартістю 60 млн гривень.

Рівненська обласна прокуратура інформує, що Головне управління Держгеокадастру в Рівненській області неправомірно класифікувало земельну ділянку обмеженої оборотоздатності державної власності як земельну ділянку сільськогосподарського призначення. Ця ділянка розташована в межах ботанічного заказника загальнодержавного значення «Вишнева гора», що охороняється як національне надбання.

Надалі, ці майже півтора гектара природно-заповідного фонду передано у комунальну власність Шпанівської сільської ради.

Вказані дії призвели до порушення земельного законодавства та Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», а також створили загрозу знищення біологічного та ландшафтного різноманіття ботанічного заказника, оскільки на землі сільськогосподарського призначення не розповсюджується особливий режим охорони, відтворення і використання, передбачений для заповідної зони.

Враховуючи ці порушення, прокуратура звернулась до суду із позовною заявою в інтересах держави, в особі Рівненської обласної державної адміністрації, про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою природно-заповідного фонду площею 1,44 га і вартістю 60 млн грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.