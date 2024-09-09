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На Київщині п’ять закладів освіти доєдналися до пілотування застосунку Мрія

23:30, 9 вересня 2024
За допомогою застосунку батьки й учні зможуть відстежувати академічну успішність.
На Київщині п’ять закладів освіти доєдналися до пілотування застосунку Мрія
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На Київщині розпочалась апробація державного освітнього додатку та вебпорталу «Мрія». До пілотування застосунку долучилися 5 закладів освіти в Бориспільській, Вишгородській, Білоцерківській, Бучанській та Вишневій громадах. Про це повідомляють у Київській ОВА.

Зазначається, що за допомогою застосунку батьки й учні відстежуватимуть академічну успішність, користуватимуться освітніми та інформаційними ресурсами, навчальними аудіо- та відеоматеріалами.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування нового освітнього застосунку «Мрія» у 40 школах.

В рамках бета-тестування відбувається перевірка різноманітних функцій застосунку, включаючи авторизацію, ведення журналу, чати, сповіщення та аналітику досягнень. До цього також включається навчання вчителів користуватися програмою, щоб вони могли швидко та ефективно впровадити її в навчальний процес.

Участь у бета-тесті мали взяти 40 шкіл, які перші пройдуть навчальний рік з використанням застосунку «Мрія», що дозволить провести тестування в реальних умовах.

Як ми писали, 16 лютого Уряд ухвалив постанову про застосунок «Мрія». За словами віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності.

«Мрія допоможе самореалізуватися, дасть зручний доступ до знань та змогу будувати індивідуальні освітні траєкторії», - зазначив він.

Як розповів Федоров, у застосунку буде бібліотека контенту, який потрібен конкретній дитині, інформація про освітні програми, курси, позашкільні активності, олімпіади, гуртки, а також відеоматеріали.

Крім того, буде Мрія-ID — електронний учнівський квиток, який працюватиме так само, як і документи в Дії.

На першому етапі в застосунку буде:

  • особистий профіль учня із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності;
  • цікаві, інтерактивні та мультимедійні навчальні матеріали;
  • збір, обробка, накопичення, передача та відображення даних про освітній процес;
  • альтернатива учнівського квитка в застосунку.

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