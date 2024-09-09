На Киевщине пять заведений образования присоединились к пилотированию приложения Мечта

С помощью приложения родители и ученики смогут отслеживать академическую успеваемость.

На Киевщине началась апробация государственного образовательного приложения и вебпортала «Мрия». К пилотированию приложения присоединились 5 заведений образования в Бориспольской, Вышгородской, Белоцерковской, Бучанской и Вишневой общинах. Об этом сообщают в Киевской ОВА.

Отмечается, что с помощью приложения родители и ученики будут отслеживать академическую успеваемость, пользоваться образовательными и информационными ресурсами, аудио- и видеоматериалами.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование нового образовательного приложения «Мрия».

В рамках бета-тестирования происходит проверка различных функций приложения, включая авторизацию, ведение журнала, чаты, оповещения и аналитику достижений. В это также включается обучение учителей пользоваться программой, чтобы они могли быстро и эффективно внедрить ее в учебный процесс.

Участие в бета-тесте примут 40 школ, которые первые пройдут учебный год с использованием приложения «Мрия», что позволит провести тестирование в реальных условиях.

Как мы писали, 16 февраля Правительство приняло постановление о приложении «Мрия». По словам вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это будет совершенно новая суть и подход к образованию — с программами развития способностей учеников и шкалой успеваемости.

«Мрия поможет самореализоваться, даст удобный доступ к знаниям и возможность строить индивидуальные образовательные траектории», - отметил он.

Как рассказал Федоров, в приложении будет библиотека контента, который нужен конкретному ребенку, информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках, а также видеоматериалы.

Кроме того, будет Мрия-ID – электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в Дії.

На первом этапе в приложении будет:

личный профиль ученика с программами развития способностей учеников и шкалой успеваемости;

интересные, интерактивные и мультимедийные учебные материалы;

сбор, обработка, накопление, передача и отображение данных об образовательном процессе;

альтернатива ученическому билету в приложении.

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