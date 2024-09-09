ВСП продолил отстранение от осуществления правосудия судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области

Судья подозревается в совершении уголовного преступления.

9 сентября Высший совет правосудия решил продлить до 9 ноября включительно срок временного отстранения от правосудия судьи Хозяйственного суда Днепропетровской области в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решение принято по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора Антона Войтенко.

Судья подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 15, частью третьей статьи 27, частью второй статьи 146 Уголовного кодекса Украины, а именно в организации завершенного покушения на похищение человека и незаконного лишения свободы, совершенном по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц, и осуществляемого в течение длительного времени, по которым законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

«Учитывая обоснованность приведенных в ходатайстве рисков, их сопоставимость с такими основами, как независимость и неприкосновенность судей и последствиями временного отстранения судьи от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности, сроки досудебного расследования в уголовном производстве, Высший совет ходатайство и временно, до 9 ноября 2024 года, продолжил отстранение судьи от осуществления правосудия», - заявили в ВСП.

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