В Украине 10 сентября местами пройдут кратковременные дожди

Температура днем 24-29 градусов.

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В Украине во вторник, 10 сентября, переменная облачность. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозам синоптиков, в восточных, юго-восточных, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами кратковременные дожди, грозы. На остальной территории – без осадков.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 17°; днем 24-29°, на Прикарпатье и Закарпатье 17-22°.

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