Google запретил использование российских телефонных номеров при создании аккаунтов

Российские номера больше не принимаются для создания новых аккаунтов в Google.

Google ограничил создание новых учетных записей для россиян, которые пытаются использовать российские телефонные номера. Теперь при попытке привязать российский номер к новому аккаунту появляется сообщение: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения». Об этом сообщили росСМИ.

Хотя официальное заявление от Google об этих ограничениях отсутствует, отмечено, что проблема появилась еще в августе. Уже зарегистрированные аккаунты с российскими номерами продолжают работать без изменений. Предполагают, что новые ограничения могут быть связаны с санкциями США, которые запрещают американским компаниям предоставлять IT-услуги в россии с 12 сентября 2024 года.

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