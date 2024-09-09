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Google заборонив використання російських телефонних номерів при створенні акаунтів

16:12, 9 вересня 2024
Російські номери більше не приймаються для створення нових акаунтів у Google.
Google заборонив використання російських телефонних номерів при створенні акаунтів
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Google обмежив створення нових облікових записів для росіян, які намагаються використовувати російські телефонні номери. Тепер при спробі прив'язати російський номер до нового акаунту з'являється повідомлення: «Цей номер не можна використовувати для підтвердження». Про це повідомили росЗМІ.

Хоча офіційна заява від Google про ці обмеження відсутня, відзначено, що проблема з'явилася ще в серпні. Уже зареєстровані акаунти з російськими номерами продовжують працювати без змін. Припускають, що нові обмеження можуть бути пов'язані з санкціями США, які забороняють американським компаніям надавати IT-послуги в росії з 12 вересня 2024 року.

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