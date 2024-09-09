На Рівненщині від вибуху гранати загинув чоловік

Боєприпас здетонував у одній із кімнат будинку, де знаходився 69-річний господар.

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На Рівненщині у селі Синів від вибуху гранати загинув місцевий житель, поліцейські встановлюють обставини трагедії. Про це повідомила поліція Рівненщини.

Інформація від медиків про інцидент до правоохоронців надійшла близько 21 години 8 вересня.

Слідчо-оперативна група встановила, що боєприпас здетонував у одній із кімнат будинку, де знаходився 69-річний господар. Від отриманих травм він загинув.

Відомо, що чоловік проживав сам. Вибух почули сусіди та викликали медиків.

Фахівці вибухотехнічної служби ГУНП з місця події вилучили уламки, характерні для вибуху гранати.

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Як пишуть у поліції, обставини події встановлюються, зокрема і те, де саме чоловік узяв боєприпас та внаслідок чого він здетонував.

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