На Ровенщине от взрыва гранаты погиб мужчина

Боеприпас сдетонировал в одной из комнат дома, где находился 69-летний хозяин.

На Ровенщине в селе Сынов от взрыва гранаты погиб местный житель, полицейские устанавливают обстоятельства трагедии. Об этом сообщила полиция Ровенщины.

Информация от медиков об инциденте до правоохранителей поступила около 21 часа 8 сентября.

Следственно-оперативная группа установила, что боеприпас сдетонировал в одной из комнат дома, где находился 69-летний хозяин. От полученных травм он погиб.

Известно, что мужчина проживал сам. Взрыв услышали соседи и вызвали медиков.

Специалисты взрывотехнической службы ГУНП с места происшествия изъяли обломки, характерные для взрыва гранаты.

Следователи открыли уголовные производства по факту умышленного убийства и незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Как пишут в полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются, в том числе и то, где именно мужчина взял боеприпас и в результате чего он сдетонировал.

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