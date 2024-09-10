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Для туристов подорожает один из самых дешевых городов Европы

09:42, 10 сентября 2024
Город Порту повышает туристический налог: нововведение повлияет на всех ночующих.
Для туристов подорожает один из самых дешевых городов Европы
Источник фото: moyaeuropa
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Город Порту, второй по величине в Португалии и один из самых доступных для отдыха в Европе, объявил о повышении туристического налога с 2 до 3 евро. Это решение, принятое в рамках борьбы с чрезмерным туризмом, повлияет на всех туристов, которые останавливаются в городе на ночь, независимо от их происхождения. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на городской совет Порту.

Новый налог будет касаться как иностранцев, так и португальцев из других регионов. Мэр города Руй Морейра объяснил, что текущие 2 евро налога являются недостаточными, и необходимо принять дополнительные меры для сохранения Порту как «устойчивого туристического направления».

«Необходимо поддерживать Порту как устойчивое туристическое направление, предотвращая деградацию и чрезмерную занятость, что предполагает корректировку политики управления туризмом», - заявил Морейра.

Городской совет обосновал новую сумму налога расходами на поддержку туризма, включая культуру, наследие, окружающую среду, энергетику, качество жизни, городское планирование, жилье и транспорт. Кроме того, запланированы расходы на продвижение бренда Порта и модернизацию туристического сервиса.

Дата вступления в силу нововведения пока не объявлена.

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