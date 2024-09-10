Для туристів подорожчає одне з найдешевших міст Європи

Місто Порту підвищує туристичний податок: нововведення вплине на всіх ночувальників.

Джерело фото: moyaeuropa

Місто Порту, друге за величиною в Португалії і одне з найдоступніших для відпочинку у Європі, оголосило про підвищення туристичного податку з 2 до 3 євро. Це рішення, прийняте в рамках боротьби з надмірним туризмом, вплине на всіх туристів, які зупиняються в місті на ніч, незалежно від їхнього походження. Про це повідомляє The Sun з посиланням на міську раду Порту.

Новий податок стосуватиметься як іноземців, так і португальців з інших регіонів. Мер міста Руй Морейра пояснив, що поточні 2 євро податку є недостатніми, і необхідно вжити додаткових заходів для збереження Порту як «стійкого туристичного напрямку».

«Необхідно підтримувати Порту як стійкий туристичний напрямок, запобігаючи деградації і надмірній зайнятості, що передбачає коригування політики управління туризмом», – заявив Морейра.

Міська рада обґрунтувала нову суму податку витратами на підтримку туризму, включаючи культуру, спадщину, навколишнє середовище, енергетику, якість життя, міське планування, житло і транспорт. Крім того, заплановані витрати на просування бренду Порту та модернізацію туристичного сервісу.

Дата вступу в силу нововведення наразі не оголошена.

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