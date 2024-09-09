Застосування права на податкову знижку: в який термін повернуть суми ПДФО

Сума, яка має бути повернута платнику ПДФО, зараховується на його рахунок, відкритий у банку або небанківському надавачу платіжних послуг, протягом 60 днів після надходження декларації про майновий стан і доходи.

Відділ комунікацій з громадськістю управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, в який термін повернуть суми ПДФО при застосуванні права по податкову знижку.

Зазначається, що відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку на до ходи фізичних осіб (ПДФО) – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати та/або у вигляді дивідендів, у випадках, визначених ПКУ.

Пунктом 179.8 ст. 179 ПКУ передбачено, що сума, яка має бути повернута платнику ПДФО, зараховується на його рахунок, відкритий у банку або небанківському надавачу платіжних послуг, протягом 60 календарних днів після надходження податкової декларації про майновий стан і доходи.

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