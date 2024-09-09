Применение права на налоговую скидку: в какой срок возвратят суммы НДФЛ

Сумма, которая должна быть возвращена плательщику НДФЛ, засчитывается на его счет, открытый в банке или небанковском предоставлении платежных услуг, в течение 60 дней после поступления декларации об имущественном положении и доходах.

Отдел коммуникаций с общественностью управления информационного взаимодействия Главного управления ГНС в Днепропетровской области напоминает, в какой срок вернут суммы НДФЛ при применении права по налоговой скидке.

Отмечается, что согласно п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса №2755-VI с изменениями и дополнениями (далее – НКУ) налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, – документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов плательщика налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов – физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы и/или в виде дивидендов, в случаях, определенных НКУ.

Пунктом 179.8 ст. 179 НКУ предусмотрено, что сумма, которая должна быть возвращена плательщику НДФЛ, засчитывается на его счет, открытый в банке или небанковском предоставлении платежных услуг, в течение 60 календарных дней после поступления налоговой декларации об имущественном положении и доходах.

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