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$13 000 за «билет за границу» — во Львовской области сотрудник таможни зарабатывал на уклонистах

21:05, 9 сентября 2024
В настоящее время таможенник уведомлен о подозрении.
$13 000 за «билет за границу» — во Львовской области сотрудник таможни зарабатывал на уклонистах
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Во Львовской области разоблачили сотрудника региональной таможни, который в сговоре с сообщниками предлагал желающим несколько вариантов переправки в европейские страны — как через официальные пункты пропуска, так и вне них. Стоимость «услуги» дельцы формировали в зависимости от ее разновидности. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Незаконно переправить военнообязанных лиц через государственную границу Украины в страны ЕС таможенник предлагал разными способами. Свою помощь с выездом за пределами официального пункта пропуска по лесной местности, фигурант оценивал в 10 000 долларов. Дороже для мужчин обходилось оформление фиктивных документов с выводом военно-врачебной комиссии, что свидетельствовало о непригодности лица к прохождению дальнейшей военной службы. Стоимость так называемого «белого билета» составляла 13 000 долларов с человека.

Правоохранителям удалось задокументировать изготовление злоумышленниками поддельных учетно-военных документов для троих жителей Львовщины.

Так, в одном из эпизодов противоправной деятельности, правоохранители задокументировали передачу государственному инспектору Львовской таможни 10 000 долларов задатка за оформление документов о непригодности одного из местных жителей.

«Опасаясь разоблачения, работник таможни поручил получить второй транш неправомерной выгоды своему «доверенному лицу». Именно во время передачи последней части оплаты за «белый билет» правоохранители разоблачили сообщника основного фигуранта, а денежные средства в размере 3 000 долларов изъяли с места происшествия», - сообщили в департаменте.

Во время проведения 6 санкционированных обысков по местам жительства и в транспортных средствах фигурантов изъяты мобильные телефоны, оригиналы и копии военно-учетных документов около десятка человек, автомобиль и «черновые» записи.

На основании собранных доказательств таможеннику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Проводятся дальнейшие следственные действия для привлечения к ответственности его сообщника и других лиц, причастных к «схеме». Следствие продолжается.

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