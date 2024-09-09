На Днепропетровщине директор коммунального предприятия подозревается в растрате более 1,3 млн гривен при закупке электроэнергии

Пользуясь своими служебными полномочиями, подозреваемая неоднократно вносила изменения в договор о снабжении электроэнергией.

В Днепропетровской области сообщено о подозрении бывшему директору жилищно-коммунального предприятия в растрате более 1,3 млн гривен при закупке электроэнергии. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, в 2021 г. между городским жилищно-коммунальным предприятием и обществом был заключен договор о закупке электрической энергии. В договоре верно указывались плановый размер и цена.

В дальнейшем служащая неоднократно вносила изменения в договор путем заключения дополнительных соглашений, в которых безосновательно увеличивала стоимость электроэнергии.

В результате противоправных действий подозреваемой на счет общества излишне перечислено более 1,3 млн грн бюджетных средств и нанесен ущерб территориальной общине города.

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