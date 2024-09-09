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У границы с Венгрией на Закарпатье ГПСУ пришлось стрелять, чтобы остановить мужчин

22:00, 9 сентября 2024
Пограничный наряд заметил за 100 метров до границы группу двигавшихся в направлении Венгрии лиц.
У границы с Венгрией на Закарпатье ГПСУ пришлось стрелять, чтобы остановить мужчин
Источник фото: dpsu.gov.ua
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На Закарпатье, вблизи границы с Венгрией, военнослужащие задержали троих мужчин.

Как сообщают в ГПСУ, проверяя предоставленную сотрудниками оперативно-розыскного отдела информацию о вероятной противоправной деятельности, пограничный наряд заметил за 100 метров до границы группу двигавшихся в направлении Венгрии лиц.

«Когда неизвестные увидели наряд, то попытались сбежать, однако после нескольких предупредительных выстрелов, выполнили законные требования пограничного наряда и остановились», - отмечают в Госпогранслужбе.

Как сообщают в ГПСУ, мужчин задержали. Они же рассказали, что воспользовались услугами переправителей и заплатили по 10 000 долларов США.

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушениях, предусмотренные ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» и ст. 185-10 «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы».

Дела направлены в суд.

В ГПСУ добавляют, что круг лиц, причастных к организации незаконной переправки мужчин, устанавливается.

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