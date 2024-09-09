Поблизу кордону з Угорщиною на Закарпатті ДПСУ довелося стріляти, щоб зупинити чоловіків

Прикордонний наряд помітив за 100 метрів до кордону групу осіб, які рухались в напрямку Угорщини.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

На Закарпатті, поблизу кордону з Угорщиною, військовослужбовці затримали трьох чоловіків.

Як повідомляють у ДПСУ, перевіряючи надану співробітниками оперативно-розшукового відділу інформацію щодо ймовірної протиправної діяльності, прикордонний наряд помітив за 100 метрів до кордону групу осіб, які рухались в напрямку Угорщини.

«Коли невідомі побачили наряд, то спробували втекти, проте після кількох попереджувальних пострілів, виконали законні вимоги прикордонного наряду та зупинилися», - зауважують у Держприкордонслужбі.

Як повідомляють у ДПСУ, чоловіків затримали. Вони ж розповіли, що скористалися послугами переправників та заплатили по 10 000 доларів США.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та ст. 185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону».

Справи скеровано до суду.

У ДПСУ додають, що коло осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків, встановлюється.

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