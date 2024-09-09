На Дніпропетровщині директорка комунального підприємства підозрюється у розтраті понад 1,3 млн гривень при закупівлі електроенергії

Користуючись своїми службовими повноваженнями, підозрювана неодноразово вносила зміни у договір про постачання електроенергії.

На Дніпропетровщині повідомлено про підозру колишній директорці житлово-комунального підприємства у розтраті понад 1,3 млн гривень при закупівлі електроенергії. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, у 2021 році між міським житлово-комунальним підприємством та товариством було укладено договір про закупівлю електричної енергії. У договорі чітко зазначалися плановий обсяг постачання і ціна.

У подальшому службовиця неодноразово вносила зміни до договору шляхом укладання додаткових угод, у яких безпідставно збільшувала вартість електроенергії.

Внаслідок протиправних дій підозрюваної на рахунок товариства надлишково перераховано понад 1,3 млн грн бюджетних коштів та завдано збитків територіальній громаді міста.

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