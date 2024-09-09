$13 000 за «квиток за кордон» — на Львівщині співробітник митниці заробляв на ухилянтах

Наразі митнику повідомлено про підозру.

На Львівщині викрили співробітника регіональної митниці, який у змові зі спільниками пропонував охочим кілька варіантів переправлення до європейських країн — як через офіційні пункти пропуску, так і поза ними. Вартість «послуги» ділки формували залежно від її різновиду. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Незаконно переправити військовозобовʼязаних осіб через державний кордон України до країн ЄС митник пропонував різними способами. Свою допомогу з виїздом поза межами офіційного пункту пропуску лісовою місцевістю, фігурант оцінював у 10 000 доларів. Дорожче для чоловіків обходилося оформлення фіктивних документів із висновком військово-лікарської комісії, що засвідчував непридатність особи до проходження подальшої військової служби. Вартість так званого «білого квитка» становила 13 000 доларів з особи.

Правоохоронцям вдалося задокументувати виготовлення зловмисниками підроблених обліково-військових документів для трьох мешканців Львівщини.

Так, в одному з епізодів протиправної діяльності, правоохоронці задокументували передачу державному інспектору Львівської митниці 10 000 доларів «завдатку» за оформлення документів про непридатність одного з місцевих мешканців.

«Побоюючись викриття, працівник митниці доручив отримати другий транш неправомірної вигоди своїй «довіреній особі». Саме під час передачі останньої частини оплати за «білий квиток» правоохоронці викрили спільника основного фігуранта, а грошові кошти, у розмірі 3 000 доларів, вилучили з місця події», - повідомили у департаменті.

Під час проведення 6 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів, вилучено мобільні телефони, оригінали та копії військово-облікових документів близько десятка осіб, автомобіль та «чорнові» записи.

На підставі зібраних доказів митнику повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Проводяться подальші слідчі дії з метою притягнення до відповідальності його спільника та інших осіб, причетних до «схеми». Слідство триває.

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