В Україні 10 вересня місцями пройдуть короткочасні дощі

Температура вдень 24-29 градусів.

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В Україні у вівторок, 10 вересня, мінлива хмарність. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозами синоптиків, у східних, південно-східних, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями короткочасні дощі, грози. На решті території – без опадів.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 17°; вдень 24-29°, на Прикарпатті та Закарпатті 17-22°.

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