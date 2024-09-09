ВРП продовжила відсторонення від здійснення правосуддя судді Господарського суду Дніпропетровської області

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

9 вересня Вища рада правосуддя вирішила продовжити до 9 листопада включно строк тимчасового відсторонення від здійснення правосуддя судді Господарського суду Дніпропетровської області у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Рішення прийнято за результатами розгляду відповідного клопотання заступника Генерального прокурора Антона Войтенка.

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 146 Кримінального кодексу України, а саме в організації завершеного замаху на викрадення людини та незаконного позбавлення волі, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, та здійснюваного протягом тривалого часу, за яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

«Зважаючи на обґрунтованість наведених у клопотанні ризиків, їх співмірність із такими засадами, як незалежність і недоторканність суддів та наслідками тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, строки досудового розслідування у кримінальному провадженні, Вища рада правосуддя задовольнила вказане клопотання та тимчасово, до 9 листопада 2024 року, продовжила відсторонення судді від здійснення правосуддя», - заявили у ВРП.

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