Минцифра начала бета-тестирование образовательного приложения «Мрия» в 40 школах

40 школ, участвующих в бета-тесте, первые пройдут учебный год с использованием приложения «Мрия».

Источник фото: ukrinform

Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование нового образовательного приложения «Мрия» в 40 школах Киева и 6 областях страны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мрия» станет важным инструментом для трансформации всех образовательных систем мира», - заявил глава ведомства.

В рамках бета-тестирования происходит проверка различных функций приложения, включая авторизацию, ведение журнала, чаты, оповещения и аналитику достижений. В это также включается обучение учителей пользоваться программой, чтобы они могли быстро и эффективно внедрить ее в учебный процесс.

Участие в бета-тесте примут 40 школ, которые первые пройдут учебный год с использованием приложения «Мрия», что позволит провести тестирование в реальных условиях.

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