В апелляционных общих судах вакантны 62% должностей

Общие апелляционные суды имеют критическую ситуацию с кадрами – вакантны 62% должностей, – Виктор Дубовик.

Наибольший дефицит судей испытывают общие апелляционные суды. Об этом сообщил генеральный директор Директората по правовой политике Офиса Президента Украины Виктор Дубовик.

«Что это за цифра 62%? А это один из существенных показателей кадрового голода в судейской системе, ведь именно такой процент должностей судей в апелляционных судах остается вакантным состоянием на сегодняшний день» - отметил он.

Так, по состоянию на 1 июня 2024 года, по его данным, в местных общих судах (т.е. районных, городских и т.п., в которых дела граждан слушаются по первой инстанции) – вакантные 40% должностей от штатной численности – из 5052 судей, которые должны быть по штату, фактически работают 3012 судей.

В хозяйственных и окружных административных судах вакантны 29% т 20% должностей соответственно.

Худшая ситуация – в апелляционных общих судах, где вакантны 62% должностей (из 1081 судей работает 415).

В апелляционных хозяйственных судах вакантны 49% должностей, а апелляционных административных 45% должностей.

В Верховном Суде, по данным Виктора Дубовика, фактически работают 157 судей при предельном количестве 196, то есть вакантными являются 20% должностей.

«Высший антикоррупционный суд – 27 судей (предельное количество – 63), вакантны 57% должностей. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда – 11 судей (предельное количество - 21), вакантны 48% должностей.

Так что наиболее критическая ситуация в общих апелляционных судах – работает только около 40% судей» - подчеркнул он.

Такая ситуация отражается и на доступе граждан к правосудию, как отмечали судьи.

Что касается перспектив заполнения этих должностей на сегодня, то, как отметил Виктор Дубовик, 14 сентября 2023 года ВККС объявила конкурс на должности судей местных судов.

560 вакантных должностей судей местных общих, административных и хозяйственных судов:

в местных общих судах – 500 вакансий;

в местных административных и хозяйственных судах – по 30 вакансий.

ВККС провела собеседование с 434 кандидатами,

рекомендации получили 390 кандидатов для назначения в 266 судов:

335 кандидатов – для назначения в местные общие суды;

29 – в местные административные суды;

26 – в местные хозяйственные суды;

70 участников отбора назначены указами Президента Украины на должности судей.

14 сентября 2023 объявила конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов:

апелляционный административный суд – 67 вакансий, количество допущенных кандидатов – 175;

апелляционный хозяйственный суд – 58 вакансий, количество кандидатов, допущенных –160;

апелляционный общий суд – 425 вакансий, количество допущенных кандидатов – 1512.

23 ноября 2023 года ВККС объявила конкурс на 25 вакантных должностей Высшего антикоррупционного суда:

Высший антикоррупционный суд – 15 вакантных должностей, количество допущенных кандидатов – 100;

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 10 вакантных должностей, количество допущенных кандидатов – 60

Что касается назначений на должности судей В 2024 году, то, по словам генерального директора Директората,

ВСП приняла решение внести Президенту Украины представление о назначении на должность судьи – 272.

ВСП объявил перерыв в рассмотрении – 21.

ВСП оставила без рассмотрения – 3.

В Офис Президента Украины поступило о назначении на должность судьи – 234 представления;

Президентом Украины назначены на должности судей – 114.

Автор: Наталья Мамченко

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