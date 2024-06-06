У апеляційних загальних судах вакантні 62% посад

Загальні апеляційні суди мають критичну ситуацію з кадрами – вакантні 62% посад, – Віктор Дубовик.

Найбільший дефіцит суддів наразі відчувають загальні апеляційні суди. Про це повідомив генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України Віктор Дубовик.

«Що це за цифра 62%? А це один з істотних показників кадрового голоду в суддівській системі, адже саме такий відсоток посад суддів в апеляційних судах залишається вакантним станом на сьогодні» - зазначив він.

Так, станом на 1 червня 2024 року, за його даними у місцевих загальних судах (тобто, районних, міських тощо, в яких справи громадян слухаються по першій інстанції) – вакантні 40% посад від штатної чисельності – з 5052 суддів, які мають бути за штатом, фактично працюють 3012 судді.

У господарських судах та окружних адміністративних судах вакантні 29% т 20% посад відповідно.

Найгірша ситуація – в апеляційних загальних судах, де вакантні 62% посад (з 1081 суддів працює 415).

В апеляційних господарських судах вакантні 49% посад, а у апеляційних адміністративних 45% посад.

У Верховному Суді, за даними Віктора Дубовика, фактично працюють 157 суддів при граничній кількості 196, тобто, вакантними є 20% посад.

«Вищий антикорупційний суд – 27 суддів (гранична кількість – 63), вакантними є 57% посад. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду – 11 суддів (гранична кількість - 21), вакантними є 48% посад.

Отже найбільш критичною є ситуація у загальних апеляційних судах – працює лише близько 40% суддів» - підкреслив він.

Така ситуація відбивається і на доступі громадян до правосуддя, як раніше зазначали судді.

Стосовно перспектив заповнення цих посад станом на зараз, то, як зазначив Віктор Дубовик, 14 вересня 2023 року ВККС оголосила конкурс на посади суддів місцевих судів.

560 вакантних посад суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів:

в місцевих загальних судах — 500 вакансій;

в місцевих адміністративних та господарських судах — по 30 вакансій.

ВККС провела співбесід з 434 кандидатами,

рекомендації отримали 390 кандидатів для призначення у 266 судів:

335 кандидатів - для призначення у місцеві загальні суди;

29 – у місцеві адміністративні суди;

26 – у місцеві господарські суди;

70 учасників добору призначені указами Президента України на посади суддів.

14 вересня 2023 року оголосила конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів:

апеляційний адміністративний суд – 67 вакансій, кількість кандидатів, яких допущено – 175;

апеляційний господарський суд – 58 вакансій, кількість кандидатів, яких допущено –160;

апеляційний загальний суд – 425 вакансій, кількість кандидатів, яких допущено – 1512.

23 листопада 2023 року ВККС оголосила конкурс на 25 вакантних посад Вищого антикорупційного суду:

Вищий антикорупційний суд – 15 вакантних посад, кількість кандидатів, яких допущено – 100;

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 10 вакантних посад, кількість кандидатів, яких допущено – 60

Щодо призначень на посади суддів У 2024 році, то, за словами генеральний директор Директорату,

ВРП ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення на посаду судді – 272.

ВРП оголосила перерву у розгляді – 21.

ВРП залишила без розгляду – 3.

До Офісу Президента України надійшло про призначення на посаду судді – 234 подань;

Президентом України призначено на посади суддів – 114.

Автор: Наталя Мамченко

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