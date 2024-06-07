У Черкасах на перехресті мопед зіткнувся з авто: поліція відкрила кримінальне провадження

Водій мопеду внаслідок зіткнення з авто отримав травми та був госпіталізований.

Джерело фото: cherkasypolice

У Черкасах сталася ДТП, в якій зіткнулися автомобіль і мопед. Інцидент стався на регульованому перехресті вулиць Благовісна та Степана Бандери. Про це повідомила поліція Черкаської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, 50-річний водій автомобіля Volkswagen Touran зіткнувся з мопедом Delta, який рухався по вулиці Степана Бандери на зелений сигнал світлофора.

Внаслідок аварії 68-річний водій мопеда отримав травми і був госпіталізований до лікарні. Слідчі задокументували подію та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

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