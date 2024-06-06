У Черкасах судитимуть жінку, яка шахрайським шляхом одержала соцдопомогу на 450 000 грн

У результаті шахрайських дій зловмисниця заволоділа коштами державного бюджету.

У Черкасах скерували до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактами заволодіння бюджетними коштами шляхом обману, вчиненого повторно.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 49-річна жінка з жовтня 2018 року по грудень 2022 року систематично зверталася до Департаменту соціальної політики Черкаської міської ради з заявами про призначення соціальної допомоги та подавала декларації про доходи і майновий стан, до яких щоразу вносила неправдиві відомості.

Зокрема, у документах вона вказувала про те, що не проживає та не веде спільне господарство разом із особою, який є батьком їхніх чотирьох спільних дітей, приховуючи факт проживання в цивільному шлюбі, з метою отримання соціальної допомоги та заволодіння бюджетними коштами.

У результаті таких шахрайських дій зловмисниця заволоділа коштами державного бюджету на суму майже 450 тисяч гривень.

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