В Черкассах будут судить женщину, которая мошенническим путем получила соцпомощи на 450 000 грн

В результате мошеннических действий злоумышленница завладела средствами государственного бюджета.

В Черкассах направили в суд обвинительный акт в отношении женщины по фактам завладения бюджетными средствами путем обмана, совершенного повторно.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 49-летняя женщина с октября 2018 по декабрь 2022 систематически обращалась в Департамент социальной политики Черкасского городского совета с заявлениями о назначении социальной помощи и подавала декларации о доходах и имущественном положении, в которые каждый раз вносила ложные сведения.

В частности, в документах она указывала о том, что не проживает и не ведет совместное хозяйство вместе с лицом, являющимся отцом их четырех общих детей, скрывая факт проживания в гражданском браке, с целью получения социальной помощи и завладения бюджетными средствами.

В результате таких мошеннических действий злоумышленница завладела средствами государственного бюджета на сумму около 450 тысяч гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.