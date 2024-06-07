В Черкассах на перекрестке мопед столкнулся с авто: полиция открыла уголовное производство

Водитель мопеда в результате столкновения с авто получил травмы и был госпитализирован.

Источник фото: cherkasypolice

В Черкассах произошло ДТП, в котором столкнулись автомобиль и мопед. Инцидент произошел на регулируемом перекрестке улиц Благовестная и Степана Бандеры. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

По предварительной информации правоохранителей, 50-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran столкнулся с мопедом Delta, который двигался по улице Степана Бандеры на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии 68-летний водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован в больницу. Следователи задокументировали событие и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

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