Мінцифра розпочала бета-тестування освітнього застосунку «Мрія» у 40 школах

40 шкіл, які беруть участь у бета-тесті, перші пройдуть навчальний рік з використанням застосунку «Мрія».

Джерело фото: ukrinform

Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування нового освітнього застосунку «Мрія» у 40 школах Києва та 6 областях країни. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Мрія» стане важливим інструментом для трансформації всіх освітніх систем світу», – заявив глава відомства.

В рамках бета-тестування відбувається перевірка різноманітних функцій застосунку, включаючи авторизацію, ведення журналу, чати, сповіщення та аналітику досягнень. До цього також включається навчання вчителів користуватися програмою, щоб вони могли швидко та ефективно впровадити її в навчальний процес.

Участь у бета-тесті візьмуть 40 шкіл, які перші пройдуть навчальний рік з використанням застосунку «Мрія», що дозволить провести тестування в реальних умовах.

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