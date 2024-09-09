В Ровенской области часть земель ботанического заказника незаконно передали в коммунальную собственность

Прокуратура требует возврата государству особо ценных земель природно-заповедного фонда стоимостью 60 млн гривен.

Ровенская областная прокуратура информирует, что Главное управление Госгеокадастра в Ровенской области неправомерно классифицировало земельный участок ограниченной оборотоспособности государственной собственности как земельный участок сельскохозяйственного назначения. Этот участок расположен в пределах ботанического заказника общегосударственного значения «Вишневая гора», охраняемого как национальное достояние.

В дальнейшем эти почти полтора гектара природно-заповедного фонда переданы в коммунальную собственность Шпановского сельского совета.

Эти действия привели к нарушению земельного законодательства и Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», а также создали угрозу уничтожения биологического и ландшафтного разнообразия ботанического заказника, поскольку на земле сельскохозяйственного назначения не распространяется особый режим охраны, воспроизводства и использования, предусмотренный для заповедной зоны.

Учитывая эти нарушения, прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением в интересах государства, в лице Ровенской облгосадминистрации, об устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком природно-заповедного фонда площадью 1,44 га и стоимостью 60 млн грн.

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