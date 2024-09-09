Землю накроет мощная магнитная буря — сколько дней будет «штормить»

Во вторник, 10 сентября, Землю накроет мощная магнитная буря. Об этом сообщил портал Мeteoagent.
Мощность магнитной бури составит 6 по К-индексу.
Кроме того, магнитная буря ожидается и в среду, 11 сентября – показатель 6. То есть это магнитные возбуждения высокой интенсивности.
Под влиянием этой бури возможны такие симптомы как тошнота, мигрени, апатия, а также обострение хронических болезней.
В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Как уберечься от ударов:
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