РСУ розгляне питання про схвалення проекту Кодексу суддівської етики

12 вересня в Києві відбудеться засідання Ради суддів України. Про це повідомила пресслужба РСУ.
На порядок денний попередньо винесено три питання:
Засідання РСУ почнеться о 13:00 в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.
Засідання транслюватиметься на YouTube каналі Ради суддів України.
Нагадаємо, «Судово-юридична газета» раніше ексклюзивно ознайомилися з результатами діяльності робочої групи і звернула увагу на деякі принципові моменти оновленої редакції Кодексу суддівської етики.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.