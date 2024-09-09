РСУ розгляне питання про схвалення проекту Кодексу суддівської етики

На порядок денний засідання Ради суддів винесено три питання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

12 вересня в Києві відбудеться засідання Ради суддів України. Про це повідомила пресслужба РСУ.

На порядок денний попередньо винесено три питання:

Про проведення співбесіди та надання рекомендації про призначення на посаду судді Конституційного Суду України. Про схвалення Проєкту Кодексу суддівської етики. Різне.

Засідання РСУ почнеться о 13:00 в приміщенні Державної судової адміністрації України (вул. Липська, 18/5, м. Київ) та онлайн режимі з використанням платформи для відеоконференцій Zoom.

Засідання транслюватиметься на YouTube каналі Ради суддів України.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» раніше ексклюзивно ознайомилися з результатами діяльності робочої групи і звернула увагу на деякі принципові моменти оновленої редакції Кодексу суддівської етики.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.