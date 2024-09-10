В які терміни після виникнення податкового боргу проводиться опис майна – роз’яснення ДПС

Податкова роз’яснила питання опису майна в податкову заставу.

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Головне управління Державної податкової служби у Київській області нагадало, в які терміни після виникнення податкового боргу проводиться опис майна.

Згідно з п. 89.1 ст. ПКУ право податкової застави виникає:

- у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником у податковій декларації, – з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку - п.п. 89.1.1 п. 89.1 ст. 89 ПКУ;

- у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, – з дня виникнення

податкового боргу - п.п. 89.1.2 п. 89.1 ст. 89 ПКУ;

- у випадку, визначеному в п. 100.11 ст. 100 ПКУ, – з дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань.

Згідно з п. 89.3 ст. 89 ПКУ майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису.

Акт опису майна складається з моменту виникнення права податкової застави.

До акта опису включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.

Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника (його заступника/уповноваженої особи) контролюючого органу, яке пред’являється платнику податків, який має податковий борг.

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