Реформа адвокатуры не планируется – Ольга Стефанишина

Новая министр юстиции признает, что есть вопросы к деятельности органов адвокатского самоуправления, но выступает против радикальных действий.

Источник фото: Facebook-страница Ольги Стефанишиной

Верховная Рада 5 сентября 2024 года назначила на должность министра юстиции Ольгу Стефанишину, которая теперь будет совмещать эту должность с должностью вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Во время рассмотрения 5 сентября кандидатуры Ольги Стефанишиной на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политике, ей пришлось отвечать также и на вопрос о необходимости проведения реформы адвокатуры.

«У меня нет ощущения, что адвокатура, как институция, сейчас плохо себя чувствует. Думаю, что в целом адвокатура чувствует себя неплохо. Запрос на реформирование адвокатского самоуправления есть, но я не считаю, что реформа адвокатуры, как институции, это сейчас приоритет № 1», – рассказала Ольга Стефанишина народным депутатам.

Напомним, что 4 сентября Верховная Рада уволила с должности министра юстиции Дениса Малюську.

Автор: Вячеслав Хрипун

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