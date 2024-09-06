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Реформа адвокатуры не планируется – Ольга Стефанишина

08:10, 6 сентября 2024
Новая министр юстиции признает, что есть вопросы к деятельности органов адвокатского самоуправления, но выступает против радикальных действий.
Реформа адвокатуры не планируется – Ольга Стефанишина
Источник фото: Facebook-страница Ольги Стефанишиной
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Верховная Рада 5 сентября 2024 года назначила на должность министра юстиции Ольгу Стефанишину, которая теперь будет совмещать эту должность с должностью вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Во время рассмотрения 5 сентября кандидатуры Ольги Стефанишиной на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политике, ей пришлось отвечать также и на вопрос о необходимости проведения реформы адвокатуры.

«У меня нет ощущения, что адвокатура, как институция, сейчас плохо себя чувствует. Думаю, что в целом адвокатура чувствует себя неплохо. Запрос на реформирование адвокатского самоуправления есть, но я не считаю, что реформа адвокатуры, как институции, это сейчас приоритет № 1», – рассказала Ольга Стефанишина народным депутатам.

Напомним, что 4 сентября Верховная Рада уволила с должности министра юстиции Дениса Малюську.

Автор: Вячеслав Хрипун

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