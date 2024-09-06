Реформа адвокатури не планується – Ольга Стефанішина

Нова міністр юстиції визнає, що є питання до діяльності органів адвокатського самоврядування, але виступає проти радикальних дій.

Джерело фото: Facebook-сторінка Ольги Стефанішиної

Верховна Рада 5 вересня 2024 року призначила на посаду міністра юстиції Ольгу Стефанішину, яка відтепер буде поєднувати цю посаду з посадою віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Під час розгляду 5 вересня кандидатури Ольги Стефанішиної на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики, їй довелося відповідати також і на питання щодо необхідності проведення реформи адвокатури.

«У мене немає відчуття, що адвокатура, як інституція, зараз погано себе почуває. Думаю, що в цілому адвокатура почуває себе непогано. Запит на реформування адвокатського самоврядування є, але я не вважаю, що реформа адвокатури, як інституції, це зараз пріоритет № 1», - розповіла Ольга Стефанішина народним депутатам.

Нагадаємо, що 4 вересня Верховна Рада звільнила з посади міністра юстиції Дениса Малюську.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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