Прокуратура відповідатиме на запитання суспільства зрозумілою мовою – стало відомо, що передбачає Стратегія розвитку системи правосуддя в частині реформи прокуратури

В рамках подальшої реформи прокуратури буде запроваджено систему призначення на посади та просування в кар'єрі в прокуратурі, що включає перевірку доброчесності, уточнено дисциплінарні проступки, розширено перелік дисциплінарних стягнень і збільшено строк притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності.
Відповідні пропозиції містить фіналізований проект Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки, який опинився у розпорядженні «Судово-юридичної газети». Раніше ми писали, що передбачає проект Стратегії для реформи адвокатури та реформи правничої освіти, над якою завершують роботу в Офісі Президента.
Так, в розділі проекту Стратегії щодо удосконалення функціонування системи органів прокуратури, йдеться про наступні стратегічні питання:
В якості очікуваних результатів вказано, зокрема те, що «процедури атестації прокурорів завершено», а «зайняття посади прокурора та просування в кар'єрі здійснюється згідно з оновленими критеріями». Крім того, повноваження органів прокуратури та досудового розслідування чітко визначені та розмежовані.
Для досягнення цілей пропонуються наступні заходи.
Щодо удосконалення організації роботи прокуратури за її конституційними напрямками
середньострокові:
впровадження автоматизованого, об'єктивного та неупередженого розподілу судових справ між прокурорами з додержанням принципів випадковості як запобіжника від маніпуляцій і впливу;
довгострокові:
посилення ефективності виконання конституційних функцій прокуратури, зокрема щодо: підтримання публічного обвинувачення в суді; організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.
Щодо кадрової політики та професійного зростання прокурорів
короткострокові:
завершення процедури атестації прокурорів;
середньострокові:
довгострокові:
створення умов для безперервного навчання задля підтримання високого професійного рівня прокурорів, зокрема шляхом участі у заходах Тренінгового центру прокурорів, доступу до методичних матеріалів, участі в інших заходах професійного спрямування та забезпечення набуття прокурорами знань з права ЄС (нормативно-правових актів ЄС і практики Суду ЄС та Європейського суду з прав людини).
Щодо дисциплінарної відповідальності прокурорів
середньострокові:
удосконалення правової та інституційної бази, спрямованої на впровадження рекомендацій GRECO, що міститиме такі елементи:
- уточнення дисциплінарних проступків, що стосуються поведінки прокурорів і дотримання ними етичних норм, та розширення переліку дисциплінарних стягнень з метою підвищення їхньої пропорційності та ефективності;
- підвищення ефективності дисциплінарних проваджень і збільшення строку притягнення до дисциплінарної відповідальності;
- зміцнення інституційної спроможності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- внесення змін до положень про формування складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з метою збільшення репрезентативності прокурорів в її складі, забезпечення проведення незалежної та об’єктивної процедури попереднього відбору всіх кандидатів до членів КДКП, що включає перевірку їх доброчесності;
- напрацювання механізму призначення членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів у разі порушення встановлених законом строків проведення всеукраїнської конференції прокурорів, з'їзду адвокатів України, з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
Щодо взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами державної влади, суспільством
короткострокові:
середньострокові:
Автор: Наталя Мамченко
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