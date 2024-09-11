Прокуратура відповідатиме на запитання суспільства зрозумілою мовою – стало відомо, що передбачає Стратегія розвитку системи правосуддя в частині реформи прокуратури

Перевірка доброчесності прокурорів для призначення і просування в кар’єрі, розширення переліку стягнень і ефективна комунікація з суспільством – проект Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

В рамках подальшої реформи прокуратури буде запроваджено систему призначення на посади та просування в кар'єрі в прокуратурі, що включає перевірку доброчесності, уточнено дисциплінарні проступки, розширено перелік дисциплінарних стягнень і збільшено строк притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності.

Відповідні пропозиції містить фіналізований проект Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки, який опинився у розпорядженні «Судово-юридичної газети». Раніше ми писали, що передбачає проект Стратегії для реформи адвокатури та реформи правничої освіти, над якою завершують роботу в Офісі Президента.

Так, в розділі проекту Стратегії щодо удосконалення функціонування системи органів прокуратури, йдеться про наступні стратегічні питання:

підвищення довіри суспільства до органів прокуратури;

завершення реформи органів прокуратури;

впровадження автоматизованої системи розподілу справ в прокуратурі та сучасної електронної системи управління досудовими розслідуваннями;

підвищення ефективності правових механізмів реалізації конституційних функцій прокуратури;

розроблення єдиної комунікаційної стратегії прокуратури.

В якості очікуваних результатів вказано, зокрема те, що «процедури атестації прокурорів завершено», а «зайняття посади прокурора та просування в кар'єрі здійснюється згідно з оновленими критеріями». Крім того, повноваження органів прокуратури та досудового розслідування чітко визначені та розмежовані.

Для досягнення цілей пропонуються наступні заходи.

Щодо удосконалення організації роботи прокуратури за її конституційними напрямками

середньострокові:

впровадження автоматизованого, об'єктивного та неупередженого розподілу судових справ між прокурорами з додержанням принципів випадковості як запобіжника від маніпуляцій і впливу;

довгострокові:

посилення ефективності виконання конституційних функцій прокуратури, зокрема щодо: підтримання публічного обвинувачення в суді; організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку.

Щодо кадрової політики та професійного зростання прокурорів

короткострокові:

завершення процедури атестації прокурорів;

середньострокові:

запровадження системи призначення на посади та просування в кар'єрі в прокуратурі, що включає чіткі критерії оцінки, перевірку професійної компетентності та доброчесності, прозорий та орієнтований на заслуги кандидатів добір та розвиток кар'єри прокурорів;

удосконалення процедури відбору на адміністративні посади, зокрема уточнення повноважень задіяних у цих процедурах суб'єктів;

удосконалення системи оцінювання якості роботи прокурорів з метою встановлення результативності виконання прокурорами своїх службових обов'язків, мотивування прокурорів до підвищення професійного розвитку, підвищення якості управління кадрами в органах прокуратури;

довгострокові:

створення умов для безперервного навчання задля підтримання високого професійного рівня прокурорів, зокрема шляхом участі у заходах Тренінгового центру прокурорів, доступу до методичних матеріалів, участі в інших заходах професійного спрямування та забезпечення набуття прокурорами знань з права ЄС (нормативно-правових актів ЄС і практики Суду ЄС та Європейського суду з прав людини).

Щодо дисциплінарної відповідальності прокурорів

середньострокові:

удосконалення правової та інституційної бази, спрямованої на впровадження рекомендацій GRECO, що міститиме такі елементи:

- уточнення дисциплінарних проступків, що стосуються поведінки прокурорів і дотримання ними етичних норм, та розширення переліку дисциплінарних стягнень з метою підвищення їхньої пропорційності та ефективності;

- підвищення ефективності дисциплінарних проваджень і збільшення строку притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- зміцнення інституційної спроможності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

- внесення змін до положень про формування складу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з метою збільшення репрезентативності прокурорів в її складі, забезпечення проведення незалежної та об’єктивної процедури попереднього відбору всіх кандидатів до членів КДКП, що включає перевірку їх доброчесності;

- напрацювання механізму призначення членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів у разі порушення встановлених законом строків проведення всеукраїнської конференції прокурорів, з'їзду адвокатів України, з'їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Щодо взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами державної влади, суспільством

короткострокові:

впровадження більш чіткого розмежування повноважень і відповідальності прокуратури та органів досудового розслідування у кримінальному провадженні;

посилення якості роботи прес-центрів прокуратури та комунікації з медіа, надання відповідей на запитання суспільства зрозумілою мовою;

запровадження практики звітування прокуратури шляхом проведення брифінгів керівників органів прокуратури у кожному випадку резонансних чи таких, що викликають інтерес суспільства, подій, та щорічного брифінгу Генерального прокурора;

середньострокові:

розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, системи управління досудовими розслідуваннями з метою мінімізації обігу паперових документів у кримінальному процесі, покращення координації та підвищення ефективності, вдосконалення аналізу кримінальних проваджень, у тому числі за рахунок використання "штучного інтелекту", а також поліпшення процесуального керівництва за досудовим розслідуванням, стандартизації процесуальних документів, внутрішньої і зовнішньої інтеграції, надійного зберігання даних;

розроблення єдиної комунікаційної стратегії прокуратури, форм звітності прокуратури для медіа, механізму оцінки роботи прокуратури, використання різних форм опитувань про роботу органів прокуратури, у тому числі щорічного моніторингу рівня довіри до органів прокуратури.

Автор: Наталя Мамченко

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