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ВПЛ объяснили, можно ли подать документы для субсидии на съем жилья, если наймодатель находится за границей

19:12, 13 февраля 2025
ВПЛ разъяснили вопрос подачи документов на назначение субсидии на аренду жилья.
ВПЛ объяснили, можно ли подать документы для субсидии на съем жилья, если наймодатель находится за границей
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Пенсионный фонд Украины объяснил, можно ли подать документы для назначения субсидии на съем жилья, если наниматель находится в Украине, а наймодатель – за рубежом.

Там отметили, что в случае, когда внутренне перемещенные лица, которые намерены получить субсидию на наем жилья, и владельцы жилых помещений, предоставляющих жилые помещения для временного проживания, физически находятся в разных населенных пунктах, документы о назначении выплаты можно подать дистанционно в электронном формате через интернет-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

«В этом случае наниматель в собственном кабинете веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины вносит необходимую информацию в онлайн-форму заявления и договора найма, приобщает копии документов (по желанию) и хранит сформированные документы», - заявили в ПФ.

После этого заявление и договор становится доступным для просмотра и подписи в личном кабинете наймодателя на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Наймодатель подтверждает правильность внесенных нанимателем сведений в заявление, договор найма и подписывает (налагает квалифицированную электронную подпись – КЭП).

Далее заявление и договор подписывает наниматель, используя свой КЭП.

Подписанные документы попадают на рассмотрение в Пенсионный фонд Украины.

«Такой алгоритм действий доступен, когда наниматель жилья находится в Украине, а наймодатель – за рубежом», - добавили в ПФ.

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ВПЛ субсидия

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